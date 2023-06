Burgemeester voor rechtbank voor opruimwerken in park

Gino Devogelaere, de burgemeester van Anzegem en een aannemer zijn gedagvaard voor de opruimwerken van begin dit jaar in het Sint-Arnolduspark in deelgemeente Tiegem. Ze zouden waardevolle natuur vernietigd hebben.

Devogelaere kwam vanmorgen zelf naar de rechtbank in Kortrijk, ook de aannemer was aanwezig.

Alles draait rond opruimwerken na een storm. Onder meer door rupsbanden was er veel schade. Het Agentschap Natuur en Bos diende een klacht in en stelt zich nu samen met Natuurpunt burgerlijke partij. Volgens Natuurpunt is er een deel geruimd dat zij mag beheren. De zaak wordt op 22 januari behandeld.