Burgemeester Wevelgem loopt en fietst naar Brussel

Met de opmerkelijke actie willen Seynhaeve en Defieuw 12 West-Vlaamse strijdpunten kracht bijzetten. Zo willen ze geen opgelegde fusies van gemeenten of politiezones. Ze vragen zich ook af of de luchthaven van Wevelgem een economische meerwaarde heeft. Indien niet, dan kan er volgens hen beter een bedrijvenpark op de terreinen ontwikkeld worden. De site Ter Biest, waar Ikea ooit bouwplannen had, moet dan weer als natuur-, recreatie- en landbouwzone ingekleurd worden.

In Brussel wacht CD&V-voorzitter Wouter Beke Seynhaeve en Defieuw op om de strijdpunten in ontvangst te nemen met het oog op de volgende legislatuur.