Burgemeester wil Reien zuiveren

De burgemeester zegt dit nadat eerder deze week afvalwater in de Reien terecht kwam. De grote operatie komt er wel maar op één voorwaarde: de Bruggelingen moeten instemmen met het project. Want de burgmeester wil dat de inwoners van de stad ook na de verkiezingen kunnen wegen op het beleid.

"Dit is een enorme operatie. Maar eigenlijk noodzakelijk. We moeten alle rioleringen in de stad bekijken. Het kan niet zijn dat we af en toe geconfronteerd worden met een vergiftiging in het water. Maar dit is wel een meerjarenplan. Je moet rei per rei aanpakken. Waar zijn er loospunten die er niet mogen zijn? Waar zijn de bronnen van vervuiling? We moeten weten hoe we het water zuiver kunnen houden. Dat is een werk van stap per stap."