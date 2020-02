Dat blijkt uit de gemeenteraad van gisteren. De burgemeester neemt Knokke-Heist als voorbeeld. Met de naamswijziging mikt hij vooral op toeristen, want die weten vaak niet dat Oostduinkerke tot Koksijde behoort. In de toeristische communicatie van de gemeente wordt nu al Koksijde-Oostduinkerke gebruikt. Wanneer de nieuwe gemeentenaam er komt, is nog niet duidelijk. Want ook juridisch moet nog alles onderzocht worden. Het is wel de bedoeling dat de bewoners inspraak krijgen.