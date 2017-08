Dirk Sioen spreekt zelfs van de mooiste dag in zijn carrière als burgemeester. Het Belgische koningspaar en de Britse royals prins William en zijn echtgenote prinses Kate en prins Charles waren in zijn gemeente te gast met in hun kielzog de internationale pers en een legertje veiligheidsmensen.

Sioen genoot er zichtbaar van om met de Britse royals om te gaan. Op stille momenten nam hij vaak het woord, zeker tegen William en Kate. Maar wie zijn favoriet was, wil hij niet kwijt.