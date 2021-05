Marc Doutreluingne, de burgemeester van Zwevegem verblijft in quarantaine nadat hij positief heeft getest op het coronavirus.

Doutreluingne is er 65 en al gevaccineerd, net als z’n echtgenote. Maar beiden testten dus positief. De burgemeester heeft geen symptomen, z’n vrouw is wel wat ziek. Ze blijven allebei tot en met maandag in quarantaine.