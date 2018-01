Burgemeesters doen mee aan Tournée Minérale

Ivan Delaere en Kris Declercq gaan op de uitdaging in en kwamen vandaag naar de kliniek om zich in te schrijven. Bij de inschrijving wordt hen vanuit het ziekenhuis een “buddy” toegewezen om hen bij dit engagement te ondersteunen. Ze beloven tijdens de maand februari geen alcohol te drinken.

Tournée minérale voor het leven

Preventie en sensibilisering rond alcoholgebruik, in de Kliniek Sint-Jozef in Pittem weten ze als geen ander hoe belangrijk het is. Via Tournée Minérale willen ze de drempel naar hulpverlening kleiner maken. Ook Kurt juicht het initiatief toe. Hij verblijft sinds kort in Pittem, en is er in behandeling voor z’n alcoholverslaving. Kurt gelooft in een goeie afloop, maar weet dat de strijd tegen de drank bijzonder lastig is. Hij doet bij ons zijn verhaal.