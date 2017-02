Burgemeesters vrezen voor toekomst landelijk gebied

Ze vrezen dat de dienstverlening en het openbaar vervoer in die gemeenten niet verder zal toenemen. Die worden in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen ontwikkeld in gemeenten en regio’s waar de knooppuntwaarde en de dienstverlening voldoende groot is. Daarvoor wordt in hoofdzaak gekeken naar de treinstations en verbindingen van De Lijn met enkele andere indicatoren. De Westhoek en andere landelijke gebieden komen slecht uit deze studie op vlak van knooppuntwaarde.

Ze vragen zich af of de regio volledig aan hun lot zal overgelaten worden. "Enkel ontwikkelingen ten behoeve van de natuur, het behoud van de open ruimte, en het daarin terug te vinden erfgoed zijn nog mogelijk", luidt het in een open brief. "Vlaanderen zet niet alleen een stolp op de landelijke regio’s, ze zal de ruimte eronder verder vacuüm trekken". De brugemeesters pleiten nog maar eens voor betere openbare vervoerverbindingen tussen de 4 stedelijke gebieden onderling en de opwaardering van de bestaande spoorverbindingen. "Bovendien moet Vlaanderen dringend beseffen dat het zich in het hartje van Europa bevindt waarbij grensoverschrijdende verbindingen van het grootste belang zijn", luidt het.