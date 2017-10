Burger King Brugge opent overmorgen de deuren

Op 2 november opent de hamburgerketen Burger King zijn deuren op de Markt in Brugge. Het vroegere Quick-restaurant onderging de voorbije weken een ware metamorfose, het is de vijfde Belgische vestiging van Burger King.

Het bestaande restaurant werd grondig gerenoveerd en biedt met 410m² plaats aan 149 klanten, verspreid over 2 verdiepingen. De hamburgerketen voorziet een ploeg van 80 medewerkers om de klanten met open armen te ontvangen.

Kevin Derycke, CEO van Burger Brands Belgium, is enthousiast: ”De Markt van Brugge is als toeristische trekpleister een absolute toplocatie! We zijn ervan overtuigd dat we zowel Bruggelingen, streekgenoten als binnenlandse en buitenlandse toeristen zullen kunnen overtuigen met onze hamburgers."