Burgeractiegroepen Ventilus ontgoocheld maar geven strijd niet op

Omwonenden, landbouwers en bedrijfsleiders maken zich grote zorgen over hun gezondheid nu beslist is dat Ventilus bovengronds zal gaan. Zij willen de kabels ondergronds. Ze zijn ontgoocheld maar geven zich nog niet gewonnen.

Korneel Verleden is een bezorgde inwoner uit Lendelede: "Ik kan niet begrijpen dat men het rapport de heer Westerman aangrijpt om om zo'n bocht van 180 graden te maken. Ik kan alleen maar concluderen dat de mensen het laatste hoofdstuk met de vragen van de burgemeesters niet gelezen hebben.

Daarin staat zwart op wit: 'Kunnen we een ondergrondse hoogspanningslijn op gelijkstroom gebruiken om energie van de windmolens aan land te brengen? En daar staat, ja, dat is mogelijk. En is al in vele gevallen gerealiseerd."

Gezondheidsrisico's

Gezondheidsrisico's voor wie onder een hoogspanningslijn zijn er zeker. Dat zeggen de Wereldgezondheidsorganisatie en de hoge gezondheidsraad. En: de nieuwe hoogspanningslijnen worden nog een stuk zwaarder.

"We staan bij de lijn die vanuit Avelgem Izegem verbindt. Als Ventilus doorgaat zal deze lijn zeker zes keer verzwaard worden. Daarmee gaat de zone die de WHO en de Hoge Gezondheidsraad als principieel onbewoonbare zone verklaart, serieus uitbreiden, naarmate de stroomsterkte in de leidingen toeneemt."

"Vergunning voor Elia kan niet"

Adviserend onderzoeker Filip Vanaeken uit Meulebeke is niet verrast. Hij vindt het wel onbegrijpelijk dat zijn voorstellen voor ondergrondse lijnen niet onderzocht werden. Volgens Vanaeken voldoet het Ventilusproject niet langer aan de technische voorwaarden en kan de overheid Elia geen vergunning geven. Dat blijkt uit nieuwe gegevens.

"Vannacht werd ik op de hoogte gesteld dat er een openbaar onderzoek loopt voor een derde verbinding vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Zeebrugge die zal aansluiten op Ventilus. Daardoor zal het vermogen toenemen en zijn de huidige documenten van het GRUP Ventilus niet meer correct omdat er geen rekening gehouden wordt met die verbinding terwijl dat wel impact zal hebben op de omgeving en de omwonenden."

Klaar voor lange juridische strijd

De overheid en Elia wisten dit al langer, maar zwegen dit dood, zegt Vanaeken. Hij blijft er bij dat het technisch mogelijk is om de hoogspanningslijn ondergronds te brengen. Het einde is nog lang niet in zicht.

"We zien dat men doorduwt, wij gaan ook doorduwen. Er staan meerdere vzw's klaar om naar de Raad van State te gaan. En we hebben er alle vertrouwen in, dat we daar een zaak kunnen maken."