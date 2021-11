Burgerlijke partijen hekelen leugens van beschuldigde

Op het assisenproces over de moord op Pascal Bauwens (40) hebben de burgerlijke partijen hard uitgehaald naar de beschuldigde. Tijdens de pleidooien werd vooral gehamerd op de vele leugens in de verklaringen van Ramzes T. (48).

De Tsjetsjeense Izegemnaar ontkent nog steeds dat hij het slachtoffer met drie slagen op het hoofd van het leven beroofde.

De advocaat van een dochter van het slachtoffer wees de juryleden erop dat ze hun beslissing zullen moeten motiveren. "Men vindt hier eigenlijk geen DNA van de beschuldigde. En er zijn geen camerabeelden. Volstaat dat om te zeggen dat er geen bewijs is?", aldus meester Marc Decramer.

"Geen twijfel over schuld"

Volgens de burgerlijke partijen bestaat echter geen twijfel over de schuld van de beschuldigde. "In de meeste zaken heb je een paar zaken die niet duidelijk zijn. Maar 31 elementen? Dat heb ik nog nooit geweten."

Ramzes T. beweert nog steeds dat hij op het toilet zat toen Pascal Bauwens van het leven werd beroofd. "Je kan dat op Ketnet of bij Harry Potter niet gaan wijsmaken. Zo'n nepverhaal, zo'n dwaas stupide verhaal. Wat is hier de waarheid in die negen verhoren? Zijn geboortedatum en zijn adres. De rest, vergeet het."

Meester Decramer vergeleek de leugens van de beschuldigde met het personage Manuel in Fawlty Towers. "I'm from Grozny, I know nothing. Maar hier is het niet hilarisch, hier is het crapuleus." Zelfs zijn eigen vrienden verklaarden dat T. zowat altijd liegt. Bij een test met de leugendetector viel hij door de mand. "Hij is zodanig leugenachtig in zijn leven dat hij ervan overtuigd is dat hij die polygraaf zal kunnen beliegen."

Drugsproblemen

Meester Kelly Decaluwé stond vooral stil bij de problemen die de ouders van het slachtoffer hadden met hun drugsverslaafde zoon. Pascal Bauwens kwam op school voor het eerst in contact met drugs. "Ze belden de politie op en die jongen wordt de dag van zijn 18de verjaardag naar de gevangenis van Ieper gestuurd."

Vanaf dat moment deden de ouders van Pascal alles om hem op het rechte pad te krijgen. "Die mensen hadden eigenlijk geen leven meer, omwille van die intense bezorgdheid voor hun zoon."

De andere advocaat van de ouders van Pascal Bauwens wees uitgebreid op de wisselende verklaringen van de beschuldigde. Zo vertelde hij eens dat hij vanop het toilet een ruzie en een schermutseling had gehoord. "Maar vader Patrick bevestigt dat hij het hoort als er iemand aan de deur komt. Pascal kon ook horen of ze naar Thuis of Familie aan het kijken waren", aldus meester Randall Huysentruyt.

Lid criminele organisatie

Het is voor de burgerlijke partijen dan ook duidelijk dat er die bewuste nacht na 3.30 uur niemand anders meer over de vloer is gekomen. Tegenover een vriend beweerde de beschuldigde ook dat Pascal nog om hulp had gevraagd. De wetsdokters verklaarden echter dat het slachtoffer eigenlijk na de eerste klap al in coma moet geweest zijn.

Volgens een kameraad van T. was de beschuldigde in zijn thuisland lid van de criminele organisatie Vor v Zakone. "Dat is te vergelijken, maar nog erger dan de maffia. Dat is geen kaartersclub, die organisatie betekent letterlijk vertaald 'Dieven volgens de wet'."

Ten slotte merkte meester Huysentruyt op dat T. amper moeite deed om zijn onschuld te bewijzen. "Waarom zoveel leugens als je onschuldig bent? Er is maar één waarheid. Dat is dat meneer T. Pascal Bauwens heeft vermoord en bestolen."

