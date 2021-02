Burgerplatfom tegen Ventilus laat weer van zich horen

"Wij slachtoffers in de zoekzone van Ventilus vinden dat het te lang stil blijft overhet project", zegt Francky Snaet uit Lichtervelde. "Wij worden overal geweerd, niettegenstaande we toch zeer betrokken zullen zijn als buren en of landbouwers", zegt hij. Volgens de omwonenden krijgen ze geen informatie over de gevoerde studies onder meer rond de effecten op de landbouw, gezondheid en leefomgeving.

Tracé is onaanvaardbaar

"We zien dat er niets gebeurt, dus als gedupeerden moeten we zelf iets doen om een duidelijk signaal te geven dat het voorgestelde tracé door 25 betrokken West-Vlaamse gemeenten niet kan. We weten ook dat er parlementaire vragen gesteld zijn maar een deftig antwoord blijft uit. We leven al sinds mei 2019 in onzekerheid. We willen duidelijkheid en garanties dat men onze gezondheid ernstig neemt", besluit de man.

