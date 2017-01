Burgerplatform vreest voor verkeersinfarct door komst Ikea

"De doodsteek voor Bissegem", zo omschrijft het Burgerplatform de verwachte verkeersellende wanneer Ikea er komt in Wevelgem en de Blekerijsite, het nieuwe stadsdeel aan de Leie in Kortrijk.

Ikea zou volgens het platform uitgaan van veel te voorzichtige cijfers en de mobiliteit zo onderschatten. Bissegem gelooft alvast dat het sluipverkeer de deelgemeente onleefbaar zal maken. Het Burgerplatform verenigt tal van culturele en sociale organisaties, scholen en handelaars.

"Wij denken dat een punt bereikt is waar de verkeerssaturatie nu reeds volledig is. En als je daar nu nog veel verkeer gaat bovenop gooien, door simultaan de Ikea, de Blekerijsite en andere plannen erbij te rekenen, dan denken wij dat het hek van de dam is", zegt Walther De Reuse. Volgens het platform onderschat Ikea het aantal bezoekers: 13.000 tot 26.000 per week, terwijl van andere vestigingen kan worden afgeleid dat al snel de 40.000 gehaald zou worden. Bissegem vreest voor een nachtmerrie in de weekends, vooral door het sluipverkeer.