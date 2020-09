Busbedrijf haalt reizigers uit Spanje op

In Menen is vanmorgen een bus teruggekeerd met toeristen uit Spanje die ontsnappen aan de verplichte quarantaine.

Vanaf vier uur vanmiddag kleurt Spanje rood, zoals bekend en is het verboden om naar daar te reizen door de stijging van nieuwe coronanbesmettingen. De toeristen vinden het jammer dat hun vakantie abrupt is afgebroken, maar zijn toch blij dat ze op het nippertje ontsnappen aan veertien dagen verplichte quarantaine. Ze vinden het ook onterecht dat heel Spanje rood kleurt, in hun vakantie-oord werden de coronamaatregelen goed opgevolgd zeggen ze. Het busbedrijf Herman & Vandamme heeft alle reizigers, een 100-tal, gebeld om hen meteen uit Benidorm en Lloret de Mar terug te halen. Het terugbrengen van de toeristen is vlot verlopen, zegt het autocarbedrijf.

