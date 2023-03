Busmaatschappijen vinden geen chauffeurs meer

In West-Vlaanderen alleen al zoeken ze 150 chauffeurs, in heel het land bijna 2000. De federatie zoekt naar oplossingen, maar zegt dat die niet meteen voor de hand liggen.

Bij Demuynck en Vansteelandt in Bellegem staan 7 bussen te koop omdat ze geen chauffeurs meer vinden. Een tiental hebben ze er tekort. Buschauffeur is een knelpuntberoep, maar de crisis was nog nooit zo groot. En daar heeft de coronacrisis veel mee te maken, toen we niet meer mochten reizen.

De federatie zoekt intussen naar mogelijkheden om chauffeurs aan te trekken, met recruteringscampagnes en een onlineplatform waarop kandidaten zich kunnen registreren. Maar ze beseffen ook dat een oplossing van het probleem niet meteen voor de hand ligt.