Het busverkeer in onze provincie is verstoord door een onverwachte vakbondsactie.

Het gaat om een stiptheidsactie van de lijncontroleurs. Daardoor is er heel wat vertraging voor het busverkeer. Sommige ritten zijn zelfs weggevallen.

'Begrip voor actie'

In een open brief in de bussen vragen de chauffeurs begrip voor de actie. 'Dankzij onze collega's van lijncontrole kunnen wij u veilig vervoeren. Door een mogelijke organisatorische wijziging komt dit in het gedrang', staat er te lezen (zie foto bovenaan).

De Kusttram rijdt wel normaal, zegt De Lijn.