Butlerbedrijf leidt mensen op in eigen academie

Daarmee wil het bedrijf de moeilijke instroom van goed geschoold personeel het hoofd bieden en zelf mensen aantrekken. Het bedrijf verleent verschillende butlerdiensten op maat en ziet een sterk stijgende vraag, vooral naar lifestyle managers. Dat zijn mensen die het leven van een persoon of een gezin zo gestructureerd mogelijk laten verlopen.

Niveau

"Maar we merken een groot tekort op en ook de instroom vanuit hotel- of butlerscholen valt vaak tegen. Veel net afgestudeerden kunnen nog een krant strijken of een tafel dekken, maar een trappist inschenken lukt dan weer niet. Daarom willen we zelf opleidingen geven, op een niveau dat onze klanten van ons verlangen", merkt hoofdbutler Kristiaan Polgar van VIP & Butler Service op.

Exclusiviteitscontract

De opleiding bestaat uit twee delen en kost net geen 9.000 euro. "Maar de gepassioneerde cursisten die goed scoren bieden wij meteen een exclusiviteitscontract aan", aldus Polgar. Het bedrijf zoekt niet enkel butlers en lifestyle managers, maar ook chauffeurs, eventplanners en nanny's.