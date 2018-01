De School for Butlers and Hospitality uit Oostkamp opent dit jaar nog twee nieuwe scholen, in Luxemburg en Italië.

Volgens initiatiefnemer Vincent Vermeulen is de vraag naar getrainde housekeepers in Luxemburg. Meer dan 18.000 gezinnen in Luxemburg hebben personeel in dienst om hen bij te staan in het huishouden. Daarom breidt de school van Oostkamp dan ook uit naar Luxemburg. De school opent van de maand nog. In september opent dan nog een vestiging in Italië, meer bepaald Toscane.