Buurt bezorgd over plannen kippenkwekerij

Onrust in Kruiseke, een deelgemeente van Wervik. Een kippenkwekerij heeft uitbreidingsplannen en wil haar capaciteit verhogen van 85.000 naar 135.000 kippen. Dat valt niet in goede aarde bij de buurtbewoners, want die klagen al langer over geurhinder.

Ondanks de vele inspanningen en investeringen van de kippenkweker is de geurhinder nauwelijks afgenomen, zo bleek gisteravond op een bewonersbijeenkomst in Kruiseke. De kippenkweker kreeg dan ook de volle laag, ook al probeert hij samen met een studiebureau alle technieken uit om de geurhinder te beperken. Brecht Verstraete: “Ik ben zeker bereid om de voorstellen van de mensen te bekijken. Ik kan niet garanderen dat er nooit meer geurhinder zal zijn, want we werken nog altijd met dieren en we wonen nu eenmaal in landbouwgebied. Ik kan gewoon maar mijn best doen en verder zien we wel.”

Het stadbestuur wil bemiddelen tussen de partijen en wil op zijn beurt onderzoeken hoe de hinder beperkt kan worden.