Buurt drukke weg in Anzegem kijkt plannen in

De weg ligt er zeer slecht bij vanaf de rotonde, tot aan de Industrielaan. Er is daardoor meer geluidsoverlast en trillingen in huis. En ook het fietspad is in slechte staat. De weg wordt daarom heraangelegd. Met middengeleiders en langs beide zijden vrijliggende fietspaden. Mensen uit de buurt konden gisteravond de plannen al eens inkijken.

Onteigeningen starten

​Vanaf nu starten de nodige onteigeningen. De timing van de werken hangt af van de mogelijke protesten tegen de onteigeningen. Wellicht ten vroegste 2020 moet de weg af zijn.