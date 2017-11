Buurt geeft strijd tegen Howest-campus op

Niets lijkt de bouw van de nieuwe Howest-campus aan de Graaf Karel de Goedelaan in Kortrijk nog in de weg te staan.

Ongeruste buurtbewoners zien na drie jaar af van verder protest omdat procederen te veel geld kost. Het bouwproject liep jaren vertraging op door procedures van buren die vrezen voor drukker verkeer en parkeerdruk.

Buurtbewoonster Tine De Brock: "Hoe we ons voelen nu we de handdoek gooien? We hebben onze plicht gedaan als burger. Waarschuwen dat er problemen komen."

Howest beloofde vroeger al meer dan 530 extra parkeerplaatsen tegen de opening van de campus. De school reageert nu enkel schriftelijk. “Dit is goed nieuws voor de vooruitgang van ons bouwdossier. Ondanks de gespannen verhoudingen van de afgelopen maanden, waarderen we de kritische houding van mevrouw De Brock. Ze heeft een aantal punten in het dossier aangehaald die wij in de toekomst met bijzondere aandacht zullen opvolgen (…) We blijven overleggen met de buurt.”