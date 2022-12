Buurt rond woning Van Quickenborne opnieuw afgesloten

Het lijkt erop dat Minister van justitie Vincent Van Quickenborne opnieuw bedreigd wordt. De buurt rond zijn huis in Kortrijk is vanavond alleszins weer afgezet door de politie. Het federaal parket is voorlopig karig met informatie maar spreekt van een precaire situatie.

Minstens twee combi's van de politie zorgen ervoor dat er niemand in of uit de straat kan waar het huis van de minister staat. Hoe ernstig de bedreiging is, is nog niet duidelijk. Het federaal parket spreekt van een precaire situatie waarbij enkele aken snel moeten worden onderzocht. Er loopt een onderzoek en dus kan er geen commentaar gegeven worden voorlopig.

Eind september moest Van Quickenborne en zijn familie al eens onderduiken in een safehouse nadat er een wagen met zware wapens gevonden was bij zijn woning. Drie verdachte Nederlanders zijn kort nadien opgepakt en overgeleverd aan ons land.

