Dat ruimtelijk uitvoeringsplan is vernietigd en dus vallen de plannen om tussen het station en het stadspark appartementen te bouwen, in duigen. De bewoners hebben al eerder geprotesteerd tegen hoogbouw in die buurt. Want ze vrezen voor hun privacy en willen daar maximum vier bouwlagen. Ze zijn ook niet te spreken over de plannen van de stad om op een geschonken perceel appartementbouw toe te staan terwijl het een openbare functie moet hebben.