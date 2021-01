Buurtbewoners getest na corona-uitbraak in Oostende

Nadat er gisteren 16 positieve Zuid-Afrikaanse coronagevallen in drie zorginstellingen in Oostende ontdekt werden, starten speciale testeenheden vandaag met preventieve testing van zo'n 150 buurtbewoners.

Gisteren werden er 16 besmettingen met de Zuid-Afrikaanse coronavariant in drie verschillende zorginstellingen in Oostende vastgesteld. Het gaat om campus Serruys van het AZ Sint-Jan, het revalidatiecentrum BZIO en woonzorgcentrum A. Lacourt.

Inwoners twee appartementsblokken getest

Maar ook in de omliggende buurt is de kans groot dat er nog mensen besmet zijn. Daarom werden er gisteren nog zo'n 150 buurtbewoners opgeroepen om zich zondagmorgen te laten testen. Het gaat om de bewoners van twee appartementsblokken in de Ieperstraat en het Ernest Feysplein. Drie weken geleden overleed daar nog een vrouw die besmet was met de Zuid-Afrikaanse variant.

Zo'n 100 mensen lieten zich vandaag al testen in de Koninklijke Stallingen, die als extra testcentrum werd ingericht. Dat hele proces liep deze ochtend bijzonder vlot. Burgemeester Tommelein wil hen uitdrukkelijk bedanken voor hun bereidwillige medewerking en geeft nog mee dat dit de enige manier is om verdere verspreiding tegen te gaan.

