Buurtbewoners halen geld bijeen tegen verkaveling Zedelgem

In Zedelgem starten enkele buurtbewoners met een crowdfunding tegen de verkaveling met 140 extra wooneenheden in de Leliestraat.

De aanvraag is goedgekeurd door het schepencollege en de deputatie. Op het oude fabrieksterrein De Lelie en omliggende gronden komen nieuwe woningen , maar volgens de buurt zullen landbouwgronden ingepalmd worden, zullen er veel problemen zijn met de mobiliteit met de bijkomende auto's. Bovendien is het gebied deels ingekleurd als overstromingsgebied en werd in vorige rapporten werd afgeraden om nog maar in de buurt van dergelijke gebieden te bouwen.

Geen voorzieningen

"Nu worden deze adviezen in de wind geslagen en plant men er de grootste verkaveling die Zedelgem ooit kende en zijn er al plannen om er onmiddellijk al een vervolg aan te breiden nog verder richting ingang bos", zeggen de buurtbewoners. "Een bevolkingsgroei aan zo'n tempo creeëren zorgt voor grote tekorten op vlak van voorzieningen". Met de crowdfunding willen ze fondsen werven om de juridische stappen te nemen.