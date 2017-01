Vanavond start de afbraak van de brug over de Leie in Wervik.

Om tien uur wordt het startschot gegeven. Het is de bedoeling dat de brug tegen maandagochtend helemaal opgeruimd is, want tot dan ligt het scheepvaartverkeer stil. De constructie wordt geknipt, daarna worden de puinresten verbrijzeld en uit de Leie gehaald met een gps-gestuurde kraan. Volgend weekend start de opbouw van de nieuwe brug. Voor veel buurtbewoners verdwijnt een stukje geschiedenis.