Buurtbewoners protesteren tegen nieuwe woningen Tielt

In Tielt hebben meer dan 300 bewoners een bezwaarschrift ondertekend tegen de komst van nieuwe woningen bij de Montevalwijk. Ze vrezen voor de verkeersveiligheid en het is ook overstromingsgevoelig gebied, klinkt het.

De burgemeester wijst erop dat zeker nog aanpassingen mogelijk zijn in het ruimtelijk uitvoeringsplan dat nu op tafel ligt.

"Waar zal dat water naar toe gaan, als het hier boven niet meer weg kan? Het zal allemaal naar beneden stromen en dan zitten die mensen echt wel met een probleem."

Bewoners maken zich zorgen over de 89 geplande woningen in de Montevalwijk. Sommigen namen al maatregelen tegen wateroverlast, extra bebouwing zien ze niet zitten.

Vrees voor verkeersdrukte

Meer dan 300 bewoners ondertekenden een lijvig bezwaarschrift. Ze wijzen vooral ook op de verkeerdrukte die er nu al is.

"Wij zouden voorstellen dat de gemeente eerst de verkeersproblematiek aanpakt zodat de veiligheid verhoogt," zegt Renaat De Craemer van het actiecomité 'Wonen Oost Leefbaar Houden'.

"Daarna kan ze kijken of er nood is aan bijkomende wooneenheden in het kleinstedelijk gebied Tielt en beslissen of ze dit gebied verder gaat ontwikkelen."

"Bezwaren worden niet van tafel geveegd"

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyse heeft begrip voor het protest.

"Er zijn nu al een aantal insteken voorzien in het RUP naar mobiliteit toe. Er kan altijd nog een bijstelling gebeuren. Ik neem aan dat de voorstellen en de ideeën van de buurt in het bezwaarschrift nu ook meegenomen kunnen worden door de gecoro. -De bezwaarschriften zullen niet zo maar van tafel geveegd worden? Absoluut niet," zegt de burgemeester.

De gecoro of de gemeentelijkecommissie voor Ruimtelijke ordening geeft binnen de drie maanden advies aan de gemeenteraad die dan het plan stemt.

"Waarom nog veel bouwplannen?"

"Beneden in de wijk zijn er nog een vijftigtal nieuwe woningen en die staan grotendeels leeg. Er zijn ook heel wat bouwprojecten op til voor zo'n 2000 inwoners en dat terwijl er afgelopen jaar 200 mensen wegtrokken uit Tielt. We stellen ons dus wel de vraag waarom dit zo snel vol moet," zegt Marieke De Craemer van Wonen Oost Leefbaar Houden.

Burgemeester Luc Vannieuwenhuyse: "Het is zo dat er inderdaad een aantal nieuwe woningen zijn gebouwd door de dienst Bouwmaatschappij en er zijn daarvoor heel wat gegadigden. Door de coronacrisis ging de toewijzing gewoon moeilijker."

De burgemeester wijst er nog op nog dat woonprojecten veel tijd in beslag nemen. Zo is het inbreidingsgebied van de Monteval een dossier van 2010.