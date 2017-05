Gisterenavond is een bejaarde vrouw gered uit een brandende woning in de Sint-Katharinawijk in Heule. De 94-jarige vrouw werd met ademhalingsproblemen en brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het waren buurtbewoners die de brand opmerkten en via een openstaande achterdeur de bejaarde vrouw in veiligheid brachten. De brand ontstond in een achtergebouw, de hulpdiensten waren snel ter plaatse en kregen het vuur onder controle waardoor de woning gevrijwaard kon worden.

De bejaarde vrouw bleef een nacht in het ziekenhuis, het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.