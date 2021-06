De scholengroep Sint-Rembert mag van de provincie in Zedelgem, vlakbij sport- en cultuurcentrum de Groene Meersen, een nieuw scholencomplex bouwen. Buurtbewoners verzetten zich eerder al, en willen nu in beroep gaan.

De nieuwe school moet twee bestaande scholen in Zedelgem vervangen. Met eerder bezwaarschriften, uit vrees voor verkeers- en parkeerdruk, is ook rekening gehouden. Er komt een wandelverbinding en de impactvan het gebouw zal miniem zijn. Maar de actiegroep vindt dat de school in het centrum thuis hoort, en niet aan de oostrand van Zedelgem. De werken starten normaal volgend jaar en kosten 7,5 miljoen euro.

Lees ook