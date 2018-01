In Kortrijk dreigt een sociale plek verloren te gaan. Althans dat is de vrees van de buurtbewoners van de VTEX-site in de wijk Sint-Jan. Op de site zijn al langer plannen voor een woonproject maar wat nu op tafel ligt laat volgens het actiecomité nog weinig open ruimte over.

Het comité is vooral ook ontgoocheld dat het geen inspraak heeft. Bevoegde schepen Wout Maddens is verbaasd over de commotie. "Ik ben enerzijds verbaasd want op 8 februari is er een overleg met een delegatie uit de buurt, ik verzeker dat er voldoende open ruimte blijft", aldus schepen Maddens.

Het actiecomité wil echter een brede buurtvergadering en geen onderonsje.