De buxusmot rukt op: er zijn steeds meer gevallen, ook in onze provincie. De rups vreet aan de buxusplant en is de vrees van vele kwekers en tuinaannemers

In andere provincies heeft hij al heel wat planten aangetast, maar nu zijn er ook steeds meer meldingen in de buurt van Wevelgem en Oostkamp. In het proefcentrum voor siertielt in Destelbergen bevestigen ze de opmars, maar West-Vlaamse buxuskwekers zeggen dat het al bij al erg meevalt.