BV's promoten hun favoriete plekjes aan zee

Langs elke badplaats staan vanaf vandaag tien nieuwe fotoframes opgesteld waarin een Bekende Vlaming zijn of haar favorietje plekje laat zien met de zee, het strand of de duinen als decor.

Elke foto geeft ook een persoonlijke quote van de bekende ambassadeur. In Blankenberge is dat weerman David Dehenauw, In Knokke-Heist model en presentatrice Joke Van de Velde en in Oostende de bekende tv-kok Sandra Bekkari.

Het doel is dat ze aantonen hoe trots ze zijn op de kust en wat hun band ermee is. Zo zegt sportjournalist Michel Wuyts in De Panne: "Ik aarzel niet en zet koers naar De Panne".

Met de bijhorende hashtag #dekust en de hashtag van de kustgemeente kunnen toeristen en inwoners hun persoonlijke foto’s delen op sociale media.