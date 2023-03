BZIO opent vernieuwd zwembad na renovatie

Vernieuwing van het zwembad

BZIO is al bijna 100 jaar actief en het zwembad was aan vernieuwing toe. Alles is er piekfijn vernieuwd, iets wat patiënt Marc Browns beaamt: "Dat zwembad is volledig veranderd. Vroeger was dat enkel een grote cirkel met een aantal bedden in het water en kinesisten. Het lijkt nu meer op een zwembad hier." Vanuit het hele land komen patiënten er voor gespecialiseerde revalidatie.

Diverse revalidaties

Volgens directeur Nick Marlein zijn de revalidaties erg divers: "Dat betekent dat we ons toespitsen op alles van skelet en spieren. Daarom zien we vandaag nog steeds mensen na een heup- of knieprotese-operatie." Verder spitst BZIO zich ook toe op neurologische revalidatie. Ze doen bijvoorbeeld de behandeling van dwarslaesies en niet aangeboren hersenletsels of neurologische schade na verkeersongevallen.

Dure renovatie

In de Koninklijke Villa, een andere afdeling, investeerde het BZIO in meer comfort voor patiënten en personeel dat bestaat uit onder meer 400 medische specialisten. De renovatie kost 10 miljoen euro.