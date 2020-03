De line-up van de 39ste editie van Cactusfestival in Brugge krijgt meer en meer vorm. Na kleppers als Balthazar, White Lies, The Tallest Man On Earth, Black Box Revelation voegt Cactus Festival een nieuwe naam toe aan de affiche.

De Amerikaanse singer-songwriter Ben Harper komt op zaterdag 11 juli spelen met zijn vaste begeleidingsband The Innocent Criminals, in het Brugse Minnewaterpark.