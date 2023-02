Cactusfestival pakt uit met The Vaccines

Het Brugse Cactusfestival heeft donderdag enkele namen toegevoegd aan de festivalaffiche. Voor de veertigste editie haalt het festival nu ook The Vaccines, Shame en Slow Crush naar het Brugse Minnewaterpark.

Eerder kondigde het festival al het optreden aan van The Libertines, Kurt Vile & The Violators, Goldband, Merol en Goose. Nu tekenen ook The Vaccines, Shame en Slow Crush present.

De Britse rockband The Vaccines komt hun meezingbare nummers brengen op zaterdag 8 juli. De Londense band Shame staat op zondag 9 juli op het podium van Cactusfestival en ook het Belgische Slow Crush staat op zondag op de affiche. De tickets voor het festival gaan volgens de organisatie intussen vlot de deur uit.

De veertigste editie van Cactusfestival vindt plaats op 7, 8 en 9 juli in het Minnewaterpark in Brugge. Tickets zijn verkrijgbaar via cactusfestival.be. De organisatie belooft binnenkort meer namen bekend te maken.