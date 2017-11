Wie niet kan terugvallen op familie of vrienden krijgt het zeker in deze periode van het jaar soms moeilijk.

Een aantal projecten spelen daar wel goed op in. Zo opende in Mesen recent nog dagopvang Cado waar zorgbehoevende oudere mensen uit de gemeente of uit Heuvelland in een huiselijke sfeer een boeiende dag kunnen beleven. Een elektrische auto komt hen ophalen en brengt hen terug. Iedereen is er welkom voor een praatje, om mee te helpen koken of een koffie te drinken. Alles kan, niets moet. Vandaag zijn er drie mensen die hun dagen daar weten te vullen.