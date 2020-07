Trust me, you can dance. Dat bord heeft café Starz Club op de Eiermarkt in Brugge de das omgedaan. Op burgemeestersbevel wordt het tot 16 augustus gesloten.

Het was niet de eerste incident met de Starz Club. Na vijf eerdere overtredingen in juli is de maat vol voor waarnemend burgemeester Pablo Annys, die de zaak met onmiddellijke ingang laat sluiten tot 16 augustus. Een trieste primeur in deze coronatijden, waarin de tijd van sensibiliseren duidelijk voorbij is. Vorige week was er al een vergadering met de hardnekkige overtreders, en dat was dus de laatste waarschuwing.