Café Fagot is 30 jaar jong

De bekende kunstkroeg Fagot in Ingelmunster bestaat 30 jaar en wordt al even lang uitgebaat door de grondlegger van het Labadoux festival Jean-Pierre Deven.

Cafés als de Fagot, zijn er niet veel meer in West-Vlaanderen, waar muzikanten thuis zijn en komen spelen, gewoon omdat de sfeer heel apart is. Binnenkort starten grote werkzaamheden aan de brug naast het café, maar dat kan de pret niet bederven.

Dit weekend stonden Jean Blaute, Eric Melaerts en Jean-Marie Aerts er op het podium. Blaute: "Ik vind het fantastisch om hier te spelen. Hier mag het ook een klein beetje fout lopen. Het maakt deel uit van de charme van De Fagot, eigenlijk. Het moet een beetje fout lopen".