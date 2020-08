Het café ‘In de Vrede’ langs de Donkerstraat in Westvleteren, het enige café waar de trappist van Westvleteren op de kaart staat, sluit tijdelijk de deuren. De veiligheid voor zowel klanten als personeel kon niet langer gegarandeerd worden.

“De door de overheid verplichte richtlijnen in het kader van de coronacrisis, kunnen we niet meer garanderen voor de talrijke bezoekers. Om de veiligheid van u en ons personeel te verzekeren, hebben we samen met de burgemeester van Vleteren, onze preventieadviseur en de abdij besloten de zaak te sluiten voor 10 dagen met ingang vanaf vandaag”, laat het café weten.

Vandaag stonden daardoor tientallen bierliefhebbers tot hun grote teleurstelling voor een gesloten deur.