In Gistel is het café dat gisteren zware schade opliep na een ongeval met een lijnbus gestut en beveiligd. Ook de zwaar beschadigde bus van De Lijn is naar de stelplaats.

Na het ongeval gistermiddag bleef de gehavende bus urenlang met zijn neus in het gebouw zitten. Er was grote ongerustheid over de stabiliteit van het gebouw. In de vooravond is gestart met stut- en beveiligingswerken. Dan pas kon de bus worden getakeld. Het gebouw is nu beveiligd tegen instorting, maar er zijn ingrijpende herstellingswerken nodig.

