Cafébaas die klanten begluurde in Waregem aangehouden

De zaakvoerder van danscafé Banana’s in Waregem is aangehouden. Hij stond op het punt om te vluchten.

De man van 47 zit vast op verdenking van voyeurisme, het verzamelen van kinderporno en het verdelen ervan. Hij stond tot enkele dagen geleden zélf achter de toog. De Waregemnaar heeft bekend dat hij de vrouwelijke klanten van zijn danscafé begluurde via een videocamera in de toiletten. Bij zijn aanhouding is ook kinderporno gevonden, die hij verdeelde. De man bekende alle feiten.

In het huis van de caféuitbater lagen verschillende harde schijven, vol beelden. De camera zoomde in op de meisjes die plassend op het toilet zaten. De opnames die de man maakte in de toiletten, monteerde hij thuis en sorteerde hij zorgvuldig. Elk meisje dat geregeld gefilmd werd kreeg een eigen map met eigen titels. In diverse mappen zaten beelden die dateren van drie jaar geleden. Daarin ook beelden genomen in een ander toilet, waar die beelden gemaakt zijn is niet duidelijk.

Klaar om te vluchten

Afgelopen donderdag had hij een vlucht richting de Dominicaanse Republiek gepland, maar hij is dus nog net op tijd gearresteerd. De tweede zaakvoerder van het bekende café in Waregem is niet verdacht. De uitbater verschijnt morgen voor de raadkamer.

Slachtoffer getuigt

Steffi uit Wielsbeke, één van de slachtoffers van de cafébaas van danscafé Banana's getuigt voor onze camera. Bekijk hier haar getuigenis.

