Vanavond meer in ons Nieuws om 18u30

Een cafébaas uit Beselare aarzelde niet om een klant te reanimeren toen die plotseling in elkaar zakte. Nu heeft hij een reanimatiecursus georganiseerd in zijn café.

Zo'n 50 mensen volgden de reanimatiecursus in Café De Elfpenner. Op dezelfde plaats redde cafébaas Henry Meurens enkele maanden geleden het leven van zijn klant Marc Coulleit. Toen die in elkaar zakte, aarzelde de cafébaas niet. Dankzij zijn reanimatiekennis kan Marc het nog navertellen. Zodat al zijn klanten in het vervolg zouden weten wat gedaan, organiseerde Henry een reanimatiecursus.