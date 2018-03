Cafébaas schuldig aan dodelijke val van klant

In 2015 zette hij een dronken klant die voor problemen zorgde in zijn café langs de Stationsstraat aan de deur. Maar de caféganger zag dat niet zitten en probeerde tot twee keer toe weer binnen te geraken. De zaakvoerder gaf hem daarop een duw en de dronken man viel tegen een Roemeense man van 48. De Roemeense stamgast kwam met zijn hoofd op een boordsteen terecht en belandde door een hersenbloeding in een diepe coma. Hij overleed enkele dagen later. De verdediging vroeg de vrijspraak voor opzettelijke slagen en verwondingen met ongewild de dood tot gevolg. Maar de rechter oordeelde dat de Torhoutenaar wel degelijk opzettelijke slagen en verwonding

en toebracht omdat de duw aan de dronken klant ook opzettelijk was. Op dat moment wist de beklaagde dat er nog mensen op het trottoir stonden.