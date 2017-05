Cafébazin is ereburger Bredene

Bredene heeft er een ereburger bij: Monique Lateste. Opmerkelijk, want Monique is geen uitblinkende sportvrouw of een heldin. Wel heeft ze 33 jaar achter de toog gestaan van café Tijl in Bredene.

Elk jaar kiest de stad Bredene één inwoner uit om te eren. Dit jaar valt die eer te beurt aan Monique. Monique Lateste is 76 jaar. Bijna de helft van haar leven was ze bazin in café Tijl in Bredene. Maar ze was meer dan dat. Naast cafébazin was ze vooral een Bredenaar met het hart op de juiste plaats, een moederfiguur voor iedereen die er langs kwam. En dat mag beloond worden, vindt de kustgemeente.

Ze staat symbool voor het belang en de waarde van de volkscafés in heel Vlaanderen, zegt het gemeentebestuur van Bredene, dus verdient ze het ereburgerschap. Omwille van haar gezondheid moest Monique ermee stoppen, het café is nu dicht, maar ze zou het zo opnieuw doen.