Cafébazin uit Merkem al 60 jaar achter de toog

‘In De Vos’ in Merkem is een café als geen ander. En dat heeft alles te maken met Maria Desender, die al 60 jaar als cafébazin aan de slag is. De tijd is als het ware blijven stilstaan in het dorpscafé. En toch komen er veel jonge mensen, misschien omdat dit één van de laatste overgebleven...

Het lijkt alsof je terug in de tijd gaat, wanneer je het café ‘In De Vos’ binnen stapt. Vergeelde foto’s die getuigen van een ver verleden. Maar de meeste stamgasten komen voor Maria Desender. Maria is 86 jaar en staat al 60 jaar in de toog. En ze gaat nog wel even door. “Ik kan niet anders”, verklaart ze. “Het dak van mijn huis is weggewaaid, mijn man is gestorven en mijn zoon trouwt.”

Intussen kent Maria zowat iedereen in Merkem, ook de moeilijke klanten. Maar eens je het verkorven hebt bij Maria, kom je in ‘In De Vos’ niet meer binnen. “Zo is er iemand die hier elke dag drie keer passeert en altijd zegt hij goeiedag. Maar nee, gedaan is gedaan.”

Het cafeetje bestaat van voor de eerste wereldoorlog. Het is een stukje dorpsgeschiedenis. Het interieur ademt een heel aparte sfeer. Een sfeer van nostalgie en vriendschap.