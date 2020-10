Cafésluiting om 23 uur is een "zware mokerslag"

Om de verspreiding van het coronavirus verder in te perken, kondigde de federale regering een aantal nieuwe maatregelen aan. Vanaf vrijdag mag je nog maximaal drie nauwe contacten hebben en gaan cafés om 23 uur toe. Aan één tafel mogen ook nog maximaal vier mensen zitten. "Het is zeer spijtig, maar cafés zijn echte hotspots van besmettingen", klinkt het bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). Voor restaurants verandert er voorlopig niets.



Horeca Vlaanderen spreekt van een zware mokerslag. "We hebben altijd gepleit voor gelijke regels voor iedereen. Dat is nu helaas tijdelijk niet meer mogelijk door de blijkbaar iets hogere besmettingskans op café", aldus CEO Matthias De Caluwé. "We moeten ons er dan nu ook op focussen dat de bijna 10.000 Vlaamse café- en drinkgelegenhedenuitbaters passende steun krijgen in de komende moeilijke periode. Volksgezondheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Wel dan moeten we nu ook helaas opnieuw solidair zijn met de economisch meest getroffenen."

"Herstel van duizenden cafés in gevaar"

Ook het Neutraal Sydnicaat voor Zelfstandigen (NSZ) vreest dat het herstel van duizenden cafés opnieuw in gevaar komt. "De meeste van deze bars en cafés hebben enorme inspanningen en investeringen gedaan om hun cafés zo veilig mogelijk te maken en de veiligheid van hun klanten te garanderen. Het is dan ook jammer dat er geen verschil wordt gemaakt tussen de cafés die de nodige veiligheidsmaatregelen hebben genomen en diegenen die niet hebben gedaan", aldus voorzitter Christine Mattheeuws. "Er moeten nieuwe steunmaatregelen komen, anders krijgen we een waar bloedbad temeer omdat de cafés vaak geen reserves hebben."

"Cafés opnieuw - onterecht - het slachtoffer"

De Belgische federatie van caféhouders (FedCaf) is niet te spreken over de beslissing van de overheid. Ze hekelt de ongelijke behandeling en noemt de maatregel contraproductief. Ook trekt ze de door de overheid gevolgde redenering in twijfel. "Minister Ducarme zei hierover op 27 september 2020 dat er geen informatie beschikbaar was over het feit dat de horeca als een hotspot van besmetting kon worden aangemerkt. De nieuwe maatregel is dus duidelijk vastgesteld op basis van onjuiste informatie", klinkt het. Ook is er volgens de federatie geen enkel bewijs dat de "naleving van afstandsmaatregelen vervaagt na 23 uur". "Het verschil in behandeling waartoe de overheid heeft besloten, is in feite niet te rechtvaardigen omdat het niet op objectieve gegevens is gebaseerd."

De cafés verplichten om al om 23 uur te sluiten, zal enkel als effect hebben dat mensen, die zich in een café bevinden, naar de een of de andere plaats zullen gaan om hun avond voort te zetten, luidt het voorts. Een potentieel groot aantal mensen zal volgens FedCaf naar verschillende privé-plaatsen gaan waar afstandsmaatregelen meestal worden genegeerd of helemaal niet kunnen worden toegepast, wat leidt tot een sterk verhoogd risico op besmetting, voorspelt de beroepsvereniging.