CAF krijgt tramorder, Bombardier mag Hermelijntrams ombouwen

Omdat de voorstellen van CAF en Bombardier kwalitatief gelijkwaardig waren, gaf de betere prijs van CAF de doorslag. Beide fabrikanten maken intussen afspraken over een commerciële samenwerking. Daar bovenop krijgt de Brugse vestiging van Bombardier ook een nieuwe opdracht: het ombouwen van 53 Antwerpse Hermelijntrams, zodat deze gekoppeld kunnen worden. Deze opdracht heeft een waarde van ongeveer 23 miljoen euro.

Werkgelegenheid

Volgens Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts heeft de overheid alles gedaan voor de werkgelegenheid in Brugge. "We hebben binnen de wettelijke mogelijkheden alles gedaan om de werkgelegenheid in Brugge te garanderen. Zowel de samenwerking tussen CAF en Bombardier voor het grote tramcontract als de nieuwe opdracht om de Antwerpse Hermelijntrams in Brugge aan te passen, betekenen nieuwe en concrete perspectieven voor de werknemers.

Directeur-generaal Roger Kesteloot benadrukt het grote belang van de bestelling: "Deze aanbesteding van 146 trams is de grootste ooit in de geschiedenis van De Lijn en is broodnodig. De trams zijn een alternatief voor de verkeersdrukte in de grootsteden en vervangen de oude kusttrams en PCC’s. Om niet over één nacht ijs te gaan, hebben we ons huiswerk helemaal opnieuw gemaakt en second opinions gevraagd. Door onze beslissing uit te stellen, heeft het overleg tussen CAF en Bombardier over een mogelijke samenwerking kansen gekregen".

Hermelijntrams

De bestelling bestaat uit 7 schijven voor alles samen 146 trams: 66 voor Antwerpen, 18 voor Gent en 57 voor de kust. Daar komen er nog 5 bij als de kusttram wordt doorgetrokken naar Veurne. Als het voorstel van gunning kan worden omgezet in een contract, worden de eerste trams geleverd na de zomer van 2019. Bombardier zal ook 53 Antwerpse Hermelijntrams ombouwen. Die moeten tegen eind 2020 klaar zijn en zullen worden uitgevoerd door de Brugse vestiging van Bombardier, in samenwerking met Siemens België.