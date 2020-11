De strandredders zullen een deel van hun opleiding in de toekomst wellicht in Westende kunnen volgen. Dat gebeurt nu grotendeels in Zedelgem. De gemeente Middelkerke wil van de het socio-cultureel centrum Calidris een watersportcentrum en een opleidingscentrum voor kustredders maken.

Middelkerke zal de opleiding en bijscholing voor haar eigen redders alvast in de Calidris organiseren. Ook het opleidingscentrum voor de Brandweer- Reddings- en Ambulancediensten, kortweg WOBRA, vindt het belangrijk om een uitvalsbasis aan zee te hebben. En dus wordt er nu gekeken welke activiteiten in de Calidris zouden kunnen plaatsvinden. De zeezwemproeven vinden nu al plaats in Westende. En ook de IKWV, de kustreddingsdienst, heeft sinds enkele jaren haar kantoren in de Calidris in Westende.