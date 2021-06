Callewaert nieuwe voorzitter Vrouw & Maatschappij

Callewaert zal de functie uitoefenen voor de komende drie jaar. Daarmee volgt ze Liesbeth Maris op, die tijdens een online sessie in de bloemetjes gezet werd voor haar vierjarig voorzitterschap.

Jarenlang politiek actief

De 31-jarige is afkomstig uit Harelbeke en studeerde geschiedenis en politieke wetenschappen aan de KU Leuven. Ze werkt reeds enkele jaren als fractiemedewerker Sociale Zaken in de CD&V-Kamerfractie en schepen van Welzijn, Zorg en Lokaal Mondiaal Beleid in Harelbeke. Politieke ervaring genoeg dus.

Bovendien was ze reeds langer geëngageerd bij V&M als provinciaal voorzitter van West-Vlaanderen. Met de stap naar nationaal voorzitter richt Callewaert haar blik op 2024. "CD&V moet opnieuw een toonaangevende partij kunnen worden", luidt het.

Zelf reageerde ze ook op haar overwinning: "Wij kunnen alleen vrouwen vertegenwoordigen als wij weten wat bij hen leeft. We moeten naar hen luisteren en met hen de dialoog aangaan, niet alleen met wie we kennen. We moeten verbreden."