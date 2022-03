Camera’s nieuw station Beernem werken niet, "maar populaire plek voor fietsdieven"

In het nieuwe station van Beernem zijn veertien camera's beloofd, maar die zijn nog niet operationeel. De voorbije vier jaar werden daar in totaal 35 fietsen gestolen. Raadslid Lode Vanneste (N-VA) wil dat de gemeente aandringt bij de NMBS. "Zo schrikken we fietsdieven af."

"Daarnaast verhoogt het ook de kans dat we na een diefstal de daders effectief kunnen identificeren", zegt Vanneste. De stationsomgeving van Beernem blijkt populair bij fietsdieven. “In 2018 werden twaalf tweewielers gestolen. Ook in 2019 en 2020 waren er telkens negen fietsdiefstallen. En ook vorig jaar werden er vijf fietsen gestolen. Dat zijn in totaal 35 diefstallen in vier jaar tijd."

Lokfiets in strijd tegen fietsdieven

De NMBS heeft vorig jaar al beloofd om veertien nieuwe camera’s te installeren in het vernieuwde station. "Burgemeester Jos Sypré beloofde me vorig jaar tijdens de gemeenteraad van juni dat die camera’s tijdens de voorbije zomervakantie actief zouden zijn. Jammer genoeg is dat nog altijd niet het geval en werkt nog geen enkele camera”, weet Lode Vanneste.

Technische problemen zouden de reden zijn waarom de toestellen nog niet werken. Er blijkt ook nog geen zicht wanneer dat wel het geval zal zijn. “Met de N-VA willen we dat het gemeentebestuur blijft aandringen bij de NMBS om versneld werk te maken van de beloofde technologie. Daarnaast herhalen we onze eerdere oproep dat de politiezone Het Houtsche een lokfiets zou inzetten in de strijd tegen fietsdieven."

Een lokfiets is voorzien van een traceersysteem. "Tenslotte vragen we nog maar eens dat Beernem het bestaan van de Bikebank promoot bij onze inwoners. Mensen kunnen hun fietsen laten registreren en graveren via deze centrale databank."